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BAE'den yatırım açıklaması

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BAE'den yatırım açıklaması

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırıp ve tahsis ettiğini açıkladı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırıp ve tahsis ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın huzurunda imzalanan 10 anlaşmanın ardından Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, basın toplantısı düzenledi. ADQ Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, toplantıda yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz bu resmi ziyaret ve görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir" dedi.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/İHA)

BAE'den yatırım açıklaması

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