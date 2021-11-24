BAE'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı - Haberler
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BAE'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel
BAE'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı

BAE'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık bir fon ayırdıABU Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.

BAE'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı

ABU Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, " Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın huzurunda imzalanan 10 anlaşmanın ardından Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Suwaidi, Abu Dabi Veliahtı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye geldiğini belirterek, "Bu resmi ziyaret ve görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir" dedi.

Haber :  Buğra OLAÇ/ANKARA,


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