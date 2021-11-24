BAE'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAE'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Ekonomi
BAE'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı

ABU Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.

ABU Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, " Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın huzurunda imzalanan 10 anlaşmanın ardından Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Suwaidi, Abu Dabi Veliahtı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye geldiğini belirterek, "Bu resmi ziyaret ve görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir" dedi.


Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

 İngiliz gazeteleri 'Son dakika' olarak geçti! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırıma geliyor

İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak geçti! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırıma geliyor

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
title