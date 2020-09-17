BAE'den üretim kesintisi anlaşmasına "tam bağlılık" vurgusu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, günlük petrol üretim seviyesini ağustosta iç piyasadaki talep doğrultusunda yükseltmek zorunda kalan ülkesinin, üretim kesintisi anlaşmasına tamamıyla bağlı olduğunu ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, günlük petrol üretim seviyesini ağustosta iç piyasadaki talep doğrultusunda yükseltmek zorunda kalan ülkesinin, üretim kesintisi anlaşmasına tamamıyla bağlı olduğunu ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu enerji ve petrol bakanlarının video konferans sistemi üzerinden katıldığı 22. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı sona erdi.

Mazrui, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin OPEC+ grubu tarafından nisanda alınan kararı desteklediğini ve anlaşmaya tam anlamıyla bağlı olduğunu vurgulayarak, "BAE, ekim ve kasımda fazla üretim hacmini telafi etmek için gereken önlemleri hali hazırda uygulamaya başladı ve bu durumu ilgili taraflarla paylaştı. BAE her zaman, OPEC'in sorumluluk sahibi ve güvenilir müttefiki olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

BAE'nin gönüllü olarak üretim kesintisine gittiğini ve haziranda anlaşma kapsamında belirlenen üretim kotasından günlük 100 bin varil daha düşürdüklerini anımsatan Mazrui, "İç piyasadaki enerji talebine bağlı olarak ağustos ayı günlük petrol üretiminde artış yaşandı. Bildiğiniz gibi, koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. İç piyasada büyük bir elektrik talebi var. Bu talebi karşılamak zorundaydık." diye konuştu.

Öte yandan Mazrui, bu ay anlaşma kapsamında belirlenen günlük üretim seviyesine uymak için ellerinden gelen en iyi hazırlığı yaptıklarını kaydetti.

Dengeleme süresi yıl sonuna kadar devam edecek

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da OPEC+ grubu tarafından nisanda alınan kesinti kararına uymayan ülkelerin fazla üretimlerini telafi etme sürelerinin aralık ayına kadar uzatılabileceğini belirterek "Eylül dahil olmak üzere önümüzdeki dört ayda günlük ortalama 2,4 milyon varil bir telafinin gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.

Selman, OPEC'in üretim fazlasının dengelenmesi için oluşturulan programa tüm ülkelerin tam olarak uyması gerektiğine işaret ederek "Bu pazarı asla sahipsiz bırakmayacağız." dedi.

OPEC'in bir sonraki JMMC Toplantısı 19 Ekim'de düzenlenecek.

Kaynak: AA