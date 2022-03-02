BAE'den Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarına 5 milyon dolar destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ukrayna'daki insani yardım çalışmaları için 5 milyon dolar destekte bulunduğunu bildirdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi yönetimi Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptığı acil yardım çağrısına destek verdi.

Abu Dabi'nin Ukrayna'da zarar gören sivillere yardım için 5 milyon dolar değerinde yardım sağladığı aktarılan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"BAE, Ukrayna'da giderek kötüleşen insani duruma odaklanma ve sivilleri korumaya davet ediyor. Abu Dabi aynı zamanda insani yardım kuruluşlarının Ukrayna'ya girişlerinin kolaylaştırılması, güvenli geçiş koridorlarının oluşturulması ve ülkeden ayrılmak isteyenlere engel çıkarılmaması çağrısında bulunuyor."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün düzenlenen "İnsani Yardım Çağrısı ve Bölgesel Mülteci Müdahale Planının Ortak Tanıtımı" başlıklı toplantıda, Ukrayna'daki savaş nedeniyle milyonlarca insanın yardıma muhtaç hale geleceğini, bunun için büyük bütçeli yardım planları oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Üç ay içinde askeri operasyonlardan etkilenen ve yerinden edilen 6 milyondan fazla insanın artan insani ihtiyaçlarını karşılamak için Ukrayna içinde 1,1 milyar dolar, sınırları aşan Ukraynalılar için de 551 milyon dolar talep ediyoruz."