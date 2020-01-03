BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz
BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir," ifadeleri kullanıldı
03.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:25
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Libya tezkeresini mecliste kabul etmesini kınadı.
Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com