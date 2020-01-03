BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

03.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:25

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Libya tezkeresini mecliste kabul etmesini kınadı.



Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle