BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz
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BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir," ifadeleri kullanıldı

03.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:25
BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 'nin Libya tezkeresini mecliste kabul etmesini kınadı.


Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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