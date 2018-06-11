Gündemi Sarsan İddia: Tunus'un İçişleri Eski Bakanı BAE ile Birlikte Ülkesinde Darbe Planladı

Görevden alınan Tunus İçişleri Eski Bakanı Lütfi İbrahim'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek darbe planladığı haberi, Tunus'un gündemine bomba gibi düştü.

BAE İSTİHBARAT BİRİMLERİYLE BİRLİKTE ÜLKESİNDE DARBE PLANLADI

BAE istihbarat birimleri Tunus'un Cerbe Adası'nda görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede, "İbrahim'in Tunus'ta yükselmesi ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandı.

HABER BATILI İSTİHBARAT BİRİMLERİNE DAYANDIRILDI

Haberin dayandırıldığı batılı istihbarat kaynaklarına göre, BAE istihbarat yöneticileri geçen ay sonunda Paris'te gerçekleştirilen Libya toplantısının dönüşünde 29 Mayıs'ta Tunus'un Cerbe Adası'na gelerek burada İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile görüştü. Toplantıda, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden alınmasının ardından, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemi Savunma Bakanı Kemal Bin Murcan'ın başbakanlığa getirilmesinin planlandığı ancak bu hamlenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından reddedildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANININ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ RAPOR ALINARAK GÖREVDEN ALDIRILMASI PLANLANDI

Sitenin başyazarı ayrıca, Tunus'un bağımsızlık sonrası kurucu lideri Habib Burgiba'ya yapıldığı gibi, 90 yaşının üzerindeki Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlık durumunun yetersiz olduğu gerekçesiyle doktor raporuyla görevden alınmasının yerine Lütfi İbrahim'in yükselmesinin planlandığını aktardı.

"UYGUN HİKAYE HAZIR"

Tunus'taki siyasi tarihe ilişkin kitapların da yazarı Beau, Tunus'un güneyinde Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası'nda çoğu Tunuslulardan oluşan yüzün üzerinde yasa dışı göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından İbrahim'in güvenlik zafiyeti gerekçesiyle görevden alınması için "uygun hikayenin hazır olduğu" yorumunu yaptı. Lütfi İbrahim'in Nida Tunus Partisi'nin kurucularından Rıza Belhac'ın yanı sıra BAE'nin desteklediği isimlere yaklaştığını anlatan Beau, eski içişleri bakanının Cumhurbaşkanı'nın oğlu aynı zamanda Nida Tunus Partisinin lideri Hafız Kaid es-Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden uzaklaştırılması için destek verdiğini vurguladı.

DARBE PLANI FRANSIZ, CEZAYİR VE ALMAN İSTİHBARATININ DESTEĞİYLE DURDURULDU

İbrahim'in BAE destekli darbe planının Fransız, Cezayir ve Alman istihbarat birimlerinin desteği ile durdurulduğu aktarıldı. Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim, 3 Haziran'da onlarca kaçak göçmenin ölümüyle sonuçlanan Kerkene Adası açıklarındaki tekne kazasının ardından, Başbakan Yusuf Şahid tarafından görevden alınmıştı.

"GANNUŞİ-SİBSİ İTTİFAKI BAE PARASINA GALİP GELDİ"

BAE'nin Tunus'ta Lütfi İbrahim üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl amacının, "Tunus'ta İslami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla siyaset sahnesinden silerek, görevden uzaklaştırmak olduğu"na dikkat çekildi.

Gazeteci Nicolas Beau, internet sitesindeki yazısını "Cumhuriyetçi, laik Nida Tunus partisinin kurucusu Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve siyasal İslam, muhafazakar kesimi temsil eden Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi'nin liderliğini yürüttüğü sürekli tazelenen ve keskinleşen ittifak, Tunus siyaset sahnesinde sergilenen oyunda, BAE parasına galip geldi" yorumuyla sonlandırdı.