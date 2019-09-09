BAE'den Libya'da Hafter'e desteğin süreceği sinyali

09.09.2019 14:12

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentinde düzenlediği basın toplantısındaki "savaşa devam" sinyali, Trablus'u ele geçirme savaşında Abu Dabi'nin Hafter'e koşulsuz desteğinin süreceği işaretini verdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter, ülkenin meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da başlattığı operasyonla, geçiş dönemindeki Libya'yı yeniden şiddet sarmalına sürükledi.

Hafter güçleri, uluslararası destekçilerine "Trablus'a kısa zamanda kesin bir zaferle" girmeyi vadederken, geride kalan beş ayda taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Libya'da bu süreçte can kaybı ve yıkım ise devam etti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'daki çatışmalara çözüm arayışları da sonuç vermedi. BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin geçen hafta yaptığı diyalog çağrılarına, Hafter'in sözcüsü Mismari, BAE'nin başkentinden "savaşmaya devam" mesajıyla karşılık verdi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlediği basın toplantısında diyalog çağrılarına kapıyı kapatan Mismari, "Trablus savaşı son safhalarında... Silahlar konuştuğunda diplomasi susar. Diyalog masasına dönmenin zamanı geride kaldı. Güvenliği sağlamak ve kanunları uygulamak için askeri çözüm, en iyi çözüm." ifadelerini kullandı.

- Libya hükümetinden BAE'ye tepki

Libya'daki hükümet ise Mismari'nin Abu Dabi'den verdiği "savaşa devam" mesajının ardından BAE'nin, Hafter'e Libya'da toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimdeki desteğini eleştirdi.

Libya'nın tek meşru temsilcisi UMH'ye bağlı Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçleri istilacı şeklinde tanımlanarak, BAE'nin, başkenti Abu Dabi'de böyle bir toplantıya izin vermesinin, "Libyalıları öldürmek için saldıranlara destek" ve "işlediği ihlallerle savaş suçlarını devam ettirmesi için Hafter'e verilen bir onay" anlamı taşıdığı belirtildi.

UMH açıklamasında, "BAE'yi sivil ve demokratik bir devleti reddeden ve askeri rejim arayışındaki Hafter'in borazanını ve bir milisi sahneye çıkarmakla" suçladı.

- BAE'nin Libya sicili kabarık

BAE'nin Libya'ya silah göndermesiyle ilgili tartışmalar dünya kamuoyunun gündemine ilk kez gelmiyor.

Libya'ya gönderilecek silahlara ilişkin BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı İsa el-Mezrui ile dönemin Mısır Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, bugün ise Mısır İstihbarat Başkanlığı görevini yürüten Abbas Kamil arasında geçen ses kayıtları 2014'te basına yansıdı. Ses kayıtlarına göre, iki yetkili Libya'ya gönderilecek silahların hangi gruplara dağıtılacağını görüştü.

Ayrıca, BM uzmanları, hazırladıkları raporda, Hafter'in hakim olduğu ülkenin doğusundaki El-Merc şehri yakınlarındaki El-Hadim Askeri Üssü'nün BAE tarafından işletildiğini belirtti.

Raporda, Mart-Kasım 2017 arasındaki uydu fotoğraflarına göre üssün geçirdiği değişim aktarılırken, apronların kapasitesinin iki katına çıktığına yer verildi.

Savunma işleriyle ilgili bir İngiliz haber sitesi, hava üssünde BAE'nin sağladığı AT-802 sınır devriye uçaklarının yanı sıra Çin yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA), Sikorsky UH-60 tipi helikopterlerin Hafter güçlerine destek olduğunu yazdı.

- BAE'nin aldığı Çin SİHA'ları Trablus'u vuruyor

BM uzmanları, bu yıl Trablus'a yapılan saldırılarda havadan karaya atılan Çin yapımı Blue Arrow füzesi tespit etti.

Çin yapımı Blue Arrow füzesinin dünyada yalnızca Çin, Kazakistan ve BAE ordularının envanterindeki Çin yapımı insansız hava aracı Wing Loong'tan ateşlenebiliyor olması, gözlerin bir kez daha bölgedeki olağan şüpheliye çevrilmesine yol açtı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Giryan kentine düzenledikleri saldırıda BAE'ye ait İHA'ların kendilerine destek verdiğini itiraf etmişti.

- BM şiddetin artmasından endişeli

Libya konusunda uluslararası bir toplantı düzenlemek için girişimlerde bulunan BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, geçen hafta BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, konsey müdahale etmezse çatışmaların şiddetleneceği uyarısında bulundu.

Libya'da savaşan taraflara dışarıdan desteğin artmasının gerginliği tırmandıracağına işaret eden Selame, "Libya'ya giren silah ve mühimmat çatışmaları daha da alevlendiriyor. Libya'ya yönelik silah ambargosu, savaşan taraflar ve onlara destek veren ülkeler tarafından bariz bir şekilde rutin olarak ihlal ediliyor." diye konuştu.

Selame, mevcut durumda Libya'nın "sürüncemeli düşük seviyeli çatışma ya da savaşan taraflara desteğin artması ve şiddetli çatışmanın bir anda fırlaması gibi iki nahoş seçeneğe mahkum kalacağı" uyarısını yaparak, "savaşa bir şans verilmesi ve askeri çözümü tek çare gibi gösteren açıklamaların tam bir aldatmaca" olduğunu vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

UMH güçleri, son günlerde Terhune kentinin idari sınırına doğru ciddi ilerleme kaydetmişti. Başkente 90 kilometre uzaklıkta bulunan Terhune kenti, Giryan'ı kaybettikten sonra Hafter güçlerinin yoğun harekat merkezi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA