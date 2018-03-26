Bae'den İzmir'e Uçak Seferleri 27 Haziran'da Başlayacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İzmir arasındaki uçak seferlerinin 27 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Air Arabia Doğu Avrupa Bölge Müdürü Nükhet Angın, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaret etti.

Angın, geçen yıl Air Arabia olarak haftada 3 gün Trabzon seferlerini başlattıklarını hatırlatarak, 120 bine yakın yolcunun bu seferlerde seyahat ettiğini belirtti.

BAE'nin Sharjah kenti ile İzmir arasındaki uçak seferlerinin de 27 Haziran'da başlayacağını kaydeden Angın, İzmir'den çok umutlu olduklarını ifade eti. Angın, bu yıl Bodrum ve Antalya'ya da seferleri başlatacaklarını bildirdi.

İzmir'in tanıtımı için gelecek aylarda BAE'den seyahat acenteleri ile yazarların olduğu bir heyeti kente getireceklerini dile getiren Angın, BAE'de 8-9 milyon yabancı uyruklunun yaşadığını, onlar için de İzmir'in bir alternatif olabileceğini belirtti.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise Ortadoğu'nun en zengin ülkelerinden BAE ile İzmir arasında seferlerin başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İzmir'in turizmini canlandırmak için klasik Avrupa pazarları dışında Uzakdoğu, Rusya gibi pazarlara yöneldiklerini ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Suudi Arapları getirecek Saudia Airlines'ın seferlerinin bu yaz başlayacak olmasının ardından BAE ile İzmir arasında da seferlerin başlaması bizim için çok önemli. BAE'den sadece Arap turist değil, o bölgede yaşayan yabancıları da kentimize çekmek istiyoruz. İzmir'e gelecek olan yazar, gazeteci, acente, blogger heyetinin ağırlanması konusunda da İZKA ile birlikte üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Burada turlarını düzenleriz, en iyi şekilde ağırlarız."