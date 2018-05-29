Bae'den İzmir'e Direkt Uçuş Başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İzmir'e doğrudan uçuşların 27 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

İzmir Kalkınma Ajansından (İZKA) yapılan açıklamaya göre, Air Arabia Havayollarının, 27 Haziran'dan itibaren BAE'nin Sharjah Emirliği'nden İzmir'e haftada 3 gün tarifeli direkt uçuş başlatacağı kaydedildi.

Bu uçuşların etkinliğinin artırılması amacıyla İZKA'nın katkılarıyla turizm profesyonellerine yönelik tanıtım gezisi düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda konuk heyetin, kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Alaçatı, Efes ve Şirince'yi gezerek İzmir'in turizm değerlerini yerinde görme fırsatı bulduğu belirtildi.

Açıklamada, Air Arabia'nın İzmir uçuşlarının Dubai'ye 30 kilometre uzaklıktaki Sharjah Havalimanı'ndan karşılıklı gerçekleştirileceği, İzmir'den sadece BAE değil ayrıca Sharjah aktarmalı olarak Arap Yarımadası'nda yer alan ülkelere, Hindistan, Nepal, ve Kenya'ya kadar geniş bir uçuş ağı ile değişik alternatifler sunulacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve iş hacminin artırılması için direkt uçuşları önemsediklerini vurguladı.