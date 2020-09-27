BAE'den İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan şaire seyahat yasağı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAE'den İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan şaire seyahat yasağı

27.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:23
BAE'den İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan şaire seyahat yasağı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) şair Zabya Hamis, İsrail'le normalleşme anlaşmasına karşıt tutumu nedeniyle Abu Dabi hükümetinin kararıyla seyahat etmesinin engellendiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) şair Zabya Hamis, İsrail'le normalleşme anlaşmasına karşıt tutumu nedeniyle Abu Dabi hükümetinin kararıyla seyahat etmesinin engellendiğini belirtti.

Hamis, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, dün Dubai Havalimanı'ndan Kahire'ye uçuşunun, Abu Dabi yönetimi tarafından verilen kararla herhangi bir sebep belirtilmeden engellendiğini aktardı.

BAE'li şair, yasağın nedeninin "büyük olasılıkla Siyonizme ve normalleşmeye karşı ifade ettiği tavrından kaynaklandığını" kaydetti.

"Özgürlüğüm ve hayatım için tehditlerden ve tutuklamalardan endişe ediyorum." diyen Hamis, BAE hükümetini karşı karşıya olduğu her türlü baskı, tutuklama, suikast veya tasfiyeden tamamen sorumlu tutarak mesajının tüm insan hakları kuruluşlarına iletilmesi çağrısında bulundu.

Hamis'in seyahatten yasaklanması haberi sosyal medyada yer buldu. Ayrıca bazı şair ve yazarlar, Hamis'e desteğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın, 13 Ağustos'ta İsrail ile Birleşik Arap Emirliklerinin ilişkilerini "tamamen normalleştirmeleri" için bir anlaşma imzaladıklarını duyurmasının ardından Hamis, Twitter hesabından, "Üzücü ve felaket bir gün. BAE ve Körfez ülkelerinin İsrail'le normalleşmesine hayır. İsrail tüm Arap uluslarının düşmanıdır." ifadelerini paylaşmıştı.

Şair ve öykü yazarı olan Hamis, Indiana Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu. Hamis, lisansüstü eğitimini, Exeter ve Londra üniversitelerinde ardından Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde tamamladı.

Arap dünyasında şiir ve roman kitaplarıyla tanınan Hamis, birçok edebiyat ödülüne layık görüldü. 1992-2020 yıllarında Arap Birliği'nde araştırmacı diplomat olarak çalışan Hamis, Hindistan'da Arap Birliği'ni temsil eden ilk BAE büyükelçisiydi.

BAE ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Nebahat Çehre Hatice Çarpar Aytaç Ağırlar
Spor Babel Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Kaza Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE'den İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan şaire seyahat yasağı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 13:23:36. #1.14#
title