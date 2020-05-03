BAE'den Hafter'e 2 kargo uçak askeri mühimmat desteği
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BAE'den Hafter'e 2 kargo uçak askeri mühimmat desteği

BAE'den Hafter'e 2 kargo uçak askeri mühimmat desteği
03.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 23:15

BAE, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri mühimmat taşıyan 2 kargo uçağı gönderdi.

BAE, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri mühimmat taşıyan 2 kargo uçağı gönderdi.

Dünya koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadeleye yoğunlaşırken, Libya, salgın dışı ardı ardına kritik gelişmelerin yaşandığı hareketli bir günlere tanık oluyor. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler son dönemde askeri alanda üst üste kayıplar vermeye başlayınca, silah ve paralı asker tedarik etmeye devam ediyor. BAE, Libya'nın güneyindeki Sabha ve Hamada petrol sahası Havalimanı'na hava saldırılarını önlemek için Libya'nın gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e askeri mühimmat yüklü iki kargo uçağı gönderdi. 

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARDA BAE İZİ

Öte yandan Trablus'un doğusundaki Tecura bölgesindeki göçmen barınağına Temmuz 2019'da düzenlenen ve 60'dan fazla göçmenin hayatını kaybettiği hava saldırısında da BAE'nin izlerine rastlandı. BAE'ye işaret eden izler, ülke ismi vermeksizin BM'nin raporlarında da yansıdı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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