BAE'deki Lübnanlı gurbetçileri taşıyan uçağa Filistinli mülteci alınmadı

Lübnan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tahliye ettiği vatandaşlarıyla dönmek isteyen Filistinli mülteciyi uçağa almaması tepkilere neden oldu.

Lübnan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tahliye ettiği vatandaşlarıyla dönmek isteyen Filistinli mülteciyi uçağa almaması tepkilere neden oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşları ülkeye getirmek üzere geçen aydan beri uçuşlar gerçekleştiren Lübnan Hava Yolları, dün Dubai-Beyrut seferini yapan uçakla dönmek isteyen Filistinliye izin vermedi.

Lübnan'ın Filistinli mültecilere verdiği özel pasaportu taşıyan şahsın uçağa alınmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu seferlerin sadece Lübnan vatandaşlarını kapsadığına dair Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Filistinli mültecinin getirilmesine izin verilmediğini belirtti.

Açıklamada, emniyet görevlisinin bahsi geçen kişiye karşı tepki çeken davranışlarıyla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

Kararın Filistinlileri de kapsaması girişimi

Öte yandan Lübnan-Filistin Diyalog Komitesinden yapılan açıklamada, yurt dışında mahsur kalan vatandaşlar için alınan kararın Lübnan'ın mültecilere özel pasaportunu taşıyan Filistinli gurbetçileri de kapsaması için üst düzey yetkililer nezdindeki girişimlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Bu uygulamanın Lübnan-Filistin ilişkileriyle uyuşmadığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Filistin davası ve Filistinli mültecilerle yaklaşımlardaki Arap ve uluslararası hukuk kurallarıyla da uyuşmadığı vurgulandı.

Lübnan'da şu ana kadar 740 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 25 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA