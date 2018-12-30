Bae'deki Helikopter Kazası

Bae'deki Helikopter Kazası

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düşen helikopterdeki pilot ve 3 mürettebat yaşamını yitirdi.

Bae'deki Helikopter Kazası

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düşen helikopterdeki pilot ve 3 mürettebat yaşamını yitirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE'deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma faaliyeti esnasında düşen helikopterdeki pilot ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

Haberde, kurtarma faaliyetinin detayına ilişkin bilgi verilmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et