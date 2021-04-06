BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali ticari faaliyete geçti
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BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali ticari faaliyete geçti

Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali ticari faaliyete geçti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) stratejik projeleri arasındaki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin 1'inci reaktörünün enerji üretimi için ticari faaliyete başladığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) stratejik projeleri arasındaki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin 1'inci reaktörünün enerji üretimi için ticari faaliyete başladığı belirtildi.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nayhan, 2020'de üretim izni alan Barakah Santrali'nin ilk reaktörünün faaliyet hakkında açıklama yaptı.

Al Nahyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Barakah Santrali'nin üretim için ilk ticari faaliyetine başlamasının BAE'nin tüm güç sektörünün istikrarının kalkındırılması için bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu ifade etti.

1'inci reaktörün tam kapasiteli çalışması halinde günlük 1400 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

BAE ve Güney Koreli şirketler tarafından 2011'de inşası başlatılan ve toplamda 24 milyar dolar tutarındaki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin ilk reaktörü Ağustos 2020'de faaliyete geçmişti.

BAE Nükleer Regülasyon Kurumu, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, 4 reaktörden oluşan Barakah Santrali'ne ait 2'nci reaktörün faaliyete geçmesi için gerekli izinlerin verildiğini bildirmişti.

Arap ülkeleri arasında ilk nükleer santral konumundaki Barakah'ın 4 reaktörünün tam kapasiteli çalışması halinde 5 bin 600 megavat gücünde enerji üretmesi bekleniyor.

BAE nükleer silah geliştirmemek için ABD'ye taahhüt verdi

BAE, 2009'da ABD ile nükleer santralde enerji üretimiyle ilgili olarak Washington'dan teknik ve teknolojik malzeme desteğini almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, BAE'nin atomik silahlara ulaşmak için uranyum zenginleştirme çabaları içine girmeyeceği taahhüdü verdiğinin altı çiziliyor.

Katar, Mart 2019'da BAE'nin nükleer faaliyetlerinin bölgesel istikrar için ciddi tehlikeler oluşturduğunu bildirmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dönemin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Yukiya Amano'ya gönderdiği bir mektupta, "Katar'ın Barakah'da konuşlanan nükleer enerji santralinin faaliyetleri konusunda ciddi endişeleri söz konusudur." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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