BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin 2'nci reaktörü de faaliyete hazır

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin 2'nci reaktörüne faaliyet izni verdiği belirtildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'daki habere göre ülkenin Nükleer Regülasyon Kurumu, Barakah Nükleer Enerji Santrali hakkında bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, 4 reaktörden oluşan Barakah Santrali'ne ait 2'nci reaktörün faaliyete geçmesi için gerekli izinlerin verildiği kaydedildi.

BAE ve Güney Koreli şirketler tarafından 2011'de inşası başlatılan ve toplamda 24 milyar dolar tutarındaki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin ilk reaktörü Ağustos 2020'de faaliyete geçmişti.

Arap ülkeleri arasında ilk nükleer santral konumundaki Barakah'ın 4 reaktörünün tam kapasiteli çalışması halinde 5 bin 600 megavat gücünde enerji üretmesi bekleniyor.

BAE nükleer silah geliştirmemek için ABD'ye taahhüt verdi

BAE, 2009'da ABD ile nükleer santralde enerji üretimiyle ilgili olarak Washington'dan teknik ve teknolojik malzeme desteğini almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, BAE'nin atomik silahlara ulaşmak için uranyum zenginleştirme çabaları içine girmeyeceği taahhütü verdiğinin altı çiziliyor.

Katar, Mart 2019'da BAE'nin nükleer faaliyetlerinin bölgesel istikrar için ciddi tehlikeler oluşturduğunu bildirmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dönemin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Yukiya Amano'ya gönderdiği bir mektupta, "Katar'ın Barakah'da konuşlanan nükleer enerji santralinin faaliyetleri konusunda ciddi endişeleri söz konusudur." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci