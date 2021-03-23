BAE'de ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirket iflasını istedi
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BAE'de ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirket iflasını istedi

23.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:32
BAE'de ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirket iflasını istedi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dünyaca ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirketin iflasını istediği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dünyaca ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirketin iflasını istediği belirtildi.

BAE'de İngilizce yayın yapan Gulf News isimli gazetede yer alan haberde, Arabtec Holding PSJC ile onun bünyesindeki 5 alt şirketin 21 Mart'ta Dubai Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuruda bulunduğu ifade edildi.

İflas talebini içeren dilekçenin ilgili mahkemece işleme alındığı ve iflas incelemesi için 7 uzmanın görevlendirildiği kaydedildi.

Haberde, mali incelemelerde bulunacak uzmanların şirketin durumuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunacakları aktarıldı.

Söz konusu şirket, BAE'nin sembolü konumundaki Burc Halife ile Louvre Abu Dhabi Müzesi gibi prestijli projelere imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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