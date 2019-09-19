BAE de uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı

19.09.2019 11:22

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldığını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla koalisyona katılım duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz trafiğine ve dünya ticaretine yönelik tehditlere karşı bölgesel ve uluslararası çabaları desteklemek, dünya enerji güvenliğini sağlamak, dünya ekonomisine enerji akışının devamını sağlamak ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılıyoruz."

Açıklamada koalisyonun; deniz trafiğini güvence altına alarak ticari yük taşıyan gemileri ve dünya ticaretini korumanın yanı sıra boğazlardan geçen gemilerin emniyet ve güvenliğini güçlendirmek suretiyle koalisyona katılan ülkelerin çıkarlarını korumayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, koalisyonun görev yerinin Hürmüz Boğazı, Babu'l Mendeb, Umman Denizi ve Basra Körfezi olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan da milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların adından dün ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını açıklamıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, 9 Temmuz'da, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insanız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların ardından ilk kez uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti.

Ana karargahı Bahreyn'de kurulan koalisyona ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avustralya, İsrail ve Bahreyn gibi ülkeler katılmıştı.

Kaynak: AA