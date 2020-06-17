BAE'de seyahat kısıtlamaları uzatıldı
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BAE'de seyahat kısıtlamaları uzatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi'de dahil bazı şehirlerde seyahat yasakları bir hafta daha uzatıldı.

BAE'de seyahat kısıtlamaları uzatıldı
17.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:13

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi'de dahil bazı şehirlerde seyahat yasakları bir hafta daha uzatıldı.

BAE'de korona virüsünün yayılmamasına yönelik tedbirler kapsamında Abu Dabi, Al Ain ve Al Dhafra arasında olan seyahat kısıtlamaları uzatıldı. Abu Dabi polisi, Sağlık Müdürlüğü, Krizler ve Afetler Yönetimi Komitesi tarafından alınan ortak kararına göre, var olan seyahat kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı. Alınan kararlara göre, Abu Dabi, Al Ain ve Al Dhafra da sağlık, gıda sektörü çalışanları ve memurlar hariç vatandaşlar şehir dışına çıkamayacak. Şehir içinde ise vatandaşların sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi gerekli şartları yerine getirerek hareket etmelerine izin verildi.

BAE'de toplam korona virüs vaka sayısı 42 bin 982'ye yükselirken, ölü sayısı 293 oldu. Ülkede 2 Haziran itibariyle bazı şehirler arasında seyahat yasağı uygulanmaya başlandı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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