BAE'de özel sektöre 'çalışanlarının yüzde 10'unun ülke vatandaşı olması' şartı getiriliyor - Haberler
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BAE'de özel sektöre "çalışanlarının yüzde 10'unun ülke vatandaşı olması" şartı getiriliyor

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
BAE'de özel sektöre

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hükümet, ekonomik reform kapsamında özel sektöre "5 yıl içinde çalışanlarının en az yüzde 10'unun ülke vatandaşı olması" şartı getiren bir kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hükümet, ekonomik reform kapsamında özel sektöre "5 yıl içinde çalışanlarının en az yüzde 10'unun ülke vatandaşı olması" şartı getiren bir kararı aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haber de, hükümetin özel sektörde istihdam edilen çalışanlara ilişkin yeni bir karar aldığı belirtildi.

Buna göre gelecek 5 yıl içinde aşamalı şekilde uygulamaya konulacak kararın, şirketlerdeki nitelikli çalışanların en az yüzde 10'unun BAE vatandaşı olması şartını içerdiği kaydedildi.

Kararın uygulamaya konulduğu ilk yılda BAE'li çalışan sayısının yüzde 2 olmasının hedeflendiği, hükümetin 2026'ya kadar bu oranın yüzde 10'a ulaşmasını temenni ettiği aktarıldı.

Abu Dabi yönetimi, 5 Eylül'de ekonomik kalkınma için 9 yıl süreli 150 milyar dolarlık 50 stratejik ticari projenin hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip BAE'de, 7 milyon 800 bin yabancı işçi bulunuyor.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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Haber: BAE'de özel sektöre 'çalışanlarının yüzde 10'unun ülke vatandaşı olması' şartı getiriliyor - Haberler
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