BAE'de keşfedilen pembe göl görenleri şaşırttı
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BAE'de keşfedilen pembe göl görenleri şaşırttı

21.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:35
BAE'de keşfedilen pembe göl görenleri şaşırttı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ras Al Khaimah'da bir öğrencinin keşfettiği 'Pembe Göl' ülkede viral oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE)  Ras Al Khaimah'da bir öğrencinin keşfettiği 'Pembe Göl' ülkede viral oldu. Gölün pembe renge dönme nedeni su yosunlarının çoğalması olarak açıklandı.

Birleşil Arap Emirlikleri'nde (BAE) 19 yaşındaki öğrenci Ammar Al Farsi, Ras Al Khaimah'da pembe bir göl keşfetti. Farsi, gölün fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Gölün fotoğrafları hızla sosyal medyada yayıldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, fotoğraflar Al Rams bölgesindeki bulunan Saraya Islands'ın kıyı şeridinde drone ile çekildi.

GÖLDEKİ ALGLERİN ÇOĞALDI, RENGİ PEMBEYE DÖNÜŞTÜ

Ras Al Khaimah Çevre Koruma ve Kalkınma Otoritesi Genel Müdürü Dr. Saif Al Ghais'in, "Suyun renginin bozulması ve pembeye dönüşmesi, 4 binden fazla türü içeren kırmızı alglerin (su yosunları)  çoğalmasından kaynaklanıyor" ifadelerine yer verildi. Gölün renklenmesinin gerçek nedeninin, sahadan örnekler alınıp analiz edilene ve bilimsen olarak çalışılana kadar belirlenemeyeceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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