BAE'de hapse mahkum edilen Ürdün vatandaşı Atum'un serbest bırakılması isteniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAE'de hapse mahkum edilen Ürdün vatandaşı Atum'un serbest bırakılması isteniyor

16.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:00
BAE'de hapse mahkum edilen Ürdün vatandaşı Atum'un serbest bırakılması isteniyor

Uluslararası insan hakları örgütlerinden Skyline International, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Ürdünlü aktivist Ahmed el-Atum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Uluslararası insan hakları örgütlerinden Skyline International, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Ürdünlü aktivist Ahmed el-Atum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Merkezi İsveç'in başkenti Stokholm'deki örgütten yapılan yazılı açıklamada, BAE'de ikamet eden aktivistlere yönelik ihlallerin artışına dikkat çekildi.

BAE'de yaşayan Ürdün vatandaşı Atum'un Ekim 2020'de 10 yıl hapse mahkum edildiği hatırlatılan açıklamada, hapis cezasının Atum'a Ürdün hükümetinin performansı ve ülkedeki hayat şartlarına dair eleştirel bildiriler yayımladığı gerekçesiyle verildiği belirtildi.

Açıklamada, Atum'un gözaltına alınma şekli de eleştirildi. Atum'un Mayıs 2020'de iki küçük çocuğuyla beraberken yolda yüzleri maskeli sivil kişilerce gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, çocukların dışarıda yalnız bırakıldığı kaydedildi.

Örgüt, BAE'ye Ürdün vatandaşı Ahmed Atum'un serbest bırakılması ve hiçbir gerekçeye dayanmayan hapis cezasından geri dönülmesi çağrısında bulundu. Örgüt ayrıca, Ürdün'den de BAE'deki tutuklu vatandaşlarının serbest bırakılması için müdahalede bulunmasını istedi.

Skyline Politika ve Hukuki İşler Müdürü Muhammed İmad, konuya ilişkin açıklamasında, BAE gözaltı merkezlerindeki ihlaller ve hapis cezalarının, görüşlerini aktaran aktivist ve gazetecilere karşı yürütülen intikam anlayışına işaret ettiğini, insan haklarını dile getiren ve bunu tüm talep edenlerin sesini kesmek hedefli olan bu yönetimlerin gerçek niyetlerini ortaya koyduğunu vurguladı.

İmad, Atum aleyhinde çıkan hükmün uluslararası ölçülere hiçbir şekilde uymayacak şekilde bir ihlal anlamına geldiğini, onun yayımladığı bildirilerin hukuki ölçüleri aşmadığını dile getirdi.

BAE'de ikamet eden Ahmed Atum, Ürdün'deki yaşam şartlarının iyileştirilmesi, düşünce özgürlüğü gibi bazı konularda insan haklarına ilişkin açık talepler içeren bildiriler yayımlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Emina Jahovic Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE'de hapse mahkum edilen Ürdün vatandaşı Atum'un serbest bırakılması isteniyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 10:18:25. #1.15#
title