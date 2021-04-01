BAE'de halka ve devlete zarar veren 1 Nisan şakaları en az bir yıl hapisle cezalandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAE'de halka ve devlete zarar veren 1 Nisan şakaları en az bir yıl hapisle cezalandırılacak

Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
BAE'de halka ve devlete zarar veren 1 Nisan şakaları en az bir yıl hapisle cezalandırılacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcılığı, "1 Nisan Şaka Günü" adı altında dezenformasyona sebep olarak toplum ve devletin güvenliğine zarar verenlerin en az 1 yıl hapisle cezalandırılacağını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcılığı, "1 Nisan Şaka Günü" adı altında dezenformasyona sebep olarak toplum ve devletin güvenliğine zarar verenlerin en az 1 yıl hapisle cezalandırılacağını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'nın haberine göre, Başsavcılık Ofisi, 1 Nisan'da yapılacak şakaların neden olabileceği tehlikeler ve yasal işlemlerle ilgili uyarıda bulundu.

Bu kapsamda, bilinçli bir şekilde içeriği ve verileri doğru olmayan haber ve yayınlar yaparak, halk arasında korku salan kişiler hakkında ceza yasasının 198'inci maddesine göre soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, "Şaka Günü" adı altında toplumu olumsuz etkileyen, kamunun çıkarlarına zarar veren, kötü bir izlenim yaratıp kamu güvenliğini zan altında bırakan kişilere en az 1 yıl hapis cezası verileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE'de halka ve devlete zarar veren 1 Nisan şakaları en az bir yıl hapisle cezalandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:32:28. #1.14#
title