BAE'de günlük en yüksek Kovid-19 vakası tespit edildi
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BAE'de günlük en yüksek Kovid-19 vakası tespit edildi

20.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:00
BAE'de günlük en yüksek Kovid-19 vakası tespit edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir günde 3 bin 506 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir günde 3 bin 506 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre son 24 saatte, Mart 2020'den bu yana günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü.

Haberde, bir günde 3 bin 506 vaka tespit edildiği, 6 kişinin Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ülkedeki toplam can kaybının Mart 2020'den bu yana 762'ye vaka sayısının 263 bin 729'a yükseldiği, 231 bin 675 hastanın da iyileştiği kaydedildi.

BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin bugün yaptığı açıklamaya göre ülkede 2 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu.

Abu Dabi yönetimi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 23 Aralık 2020'de aşılama çalışmalarını başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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