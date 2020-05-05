BAE'de gökdelende büyük yangın
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BAE'de gökdelende büyük yangın

BAE'de gökdelende büyük yangın
05.05.2020 23:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:26

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir gökdelende yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir gökdelende yangın çıktı. Yangının 3 saat içerisinde söndürüldüğü, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

BAE'deki Şarika kentinde bulunan ve 190 metre yüksekliğindeki 'Abbco Tower' adlı gökdelende yangın çıktı. Yangın hızlanarak neredeyse gökdelenin tamamında yayıldı. BAE medyası, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını; 5 kişinin solunum güçlüğü nedeniyle sağlık ekiplerine başvurduğunu duyurdu. Öte yandan, yanan gökdelendeki insanların da yangın büyümeden önce tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

3 SAATTEN AZ SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Khaalej Times'ın haberine göre, gökdelenin bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri yangını 3 saatten az sürede söndürdü. Gökdelenin çevresindeki 5 binanın da güvenlik nedeniyle tahliye edildiği ifade edilirken; yanan gökdelenden düşen parçalar nedeniyle çok sayıda otomobilin hasar gördüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

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