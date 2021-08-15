BAE'de Fly Dubai havayolu şirketi Kabil'e uçuşları askıya aldı
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BAE'de Fly Dubai havayolu şirketi Kabil'e uçuşları askıya aldı

BAE'de Fly Dubai havayolu şirketi Kabil'e uçuşları askıya aldı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai havayolu şirketi, güvenlik sorunları nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e uçuşları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai havayolu şirketi, güvenlik sorunları nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e uçuşları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Fly Dubai şirketinden yapılan açıklamada, "Kabil'e seferler geçici olarak askıya alınmıştır. Durumu takip ediyoruz ve ilgili makamların talimatlarına uygun olarak planlarımızı yeniden gözden geçireceğiz." ifadeleri yer aldı.

Dubai-Kabil seferini yapan uçağın Kabil'deki Hamid Karazai Havaalanı'na inmek üzereyken havalimanının kapanması sebebiyle geri dönüş yaptığı ve uçağın Dubai'ye ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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