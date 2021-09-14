BAE'de elektrik üreten ikinci reaktör de faaliyete geçti - Haberler
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BAE'de elektrik üreten ikinci reaktör de faaliyete geçti

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
BAE'de elektrik üreten ikinci reaktör de faaliyete geçti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 4 nükleer reaktörden ikincisinin de faaliyete geçtiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 4 nükleer reaktörden ikincisinin de faaliyete geçtiğini duyurdu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Nükleer Enerji Kurumu, Ağustos 2020 itibarıyla kısmen elektrik üretimine başlayan Barakah tesisindeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, toplamda 4 reaktörden oluşan tesisteki ikinci reaktörde de elektrik üretimine başlanarak ülkenin enerji hattına bağlantının gerçekleştirildiği ifade edildi.

İkinci reaktörün 1400 megavat üretim kapasitesine sahip olduğu bilgisi yer verilen açıklamada, reaktörün sıfır karbon emisyonu prensibine uygun olarak çalıştığı aktarıldı.

Toplam maliyeti 25 milyar doları bulan Barakah Nükleer Tesisinin ilk reaktörü Ağustos 2020'de faaliyete geçmişti.

BAE, 2023'e kadar tesisteki diğer iki reaktörin de faaliyete geçmesini ve ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini buradan karşılamayı planlıyor.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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