BAE'de Covid-19'la ilgili resmi verilerle çelişen bilgi paylaşımına 37 bin TL para cezası Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüs salgını ile ilgili resmi verilerle çelişen tıbbi veriler paylaşanlara 20 bin dirheme (37 bin 680 lira) kadar para cezası verilecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüs salgını ile ilgili resmi açıklamalarla çelişen tıbbi veriler paylaşanlara 20 bin dirheme (37 bin 680 lira) kadar para cezası verilecek. Kararın Covid-19 salgınıyla ilgili dedikodu ve yalan haberlerin yayılmasının önüne geçmek için alındığı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com