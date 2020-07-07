BAE'de çölde kaybolan kişi helikopterle kurtarıldı
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BAE'de çölde kaybolan kişi helikopterle kurtarıldı

BAE'de çölde kaybolan kişi helikopterle kurtarıldıTuba KARA, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Al Faya çölünde kaybolan bir kişi, helikopterle kurtarıldı.

07.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:04

BAE'de çölde kaybolan kişi helikopterle kurtarıldı

Tuba KARA, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Al Faya çölünde kaybolan bir kişi, helikopterle kurtarıldı. O anlar, anbean kurtarma ekiplerinin kameralarınca kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 62 yaşında kronik hastalığı ve kalp rahatsızlığı bulunan bir kişi Al Faya çölünde kayboldu. Kaybolan kişinin ailesinin polise haber vermesi üzerine, Ulusal Arama Kurtarma Merkezi (NSRC) ve Abu Dabi Polisi'nin birlikte gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Şeyh Şakhbout hastanesine kaldırılan 62 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. NSRC'den yapılan açıklamada, 'Abu Dabi Polis operasyonları odası, 60 yaşlarında Abu Dabi'deki Al Faya çölünde bir adamın kayıp olduğunu belirten bir ihbar aldı. Adam tedavi için Şeyh Şakhbout Hastanesi'ne gönderildi dedi.

BAE'de çölde kaybolan kişi helikopterle kurtarıldı

Kaynak: DHA

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