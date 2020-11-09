BAE'de alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAE'de alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor

09.11.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:17
BAE'de alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) alkol kullanımına ve evlilik dışındaki kişilerin birlikte yaşamasına izin verileceği açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) alkol kullanımına ve evlilik dışındaki kişilerin birlikte yaşamasına izin verileceği açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Filistinlilerin haklarını ve iradesini göz ardı ederek İsrail ile normalleşmeye adım attı. BAE, normalleşme çerçevesinde ticari, sehayat gibi alanların ardından özel hayatta ilişkin de radikal değişikliğe gidiyor. Devlet ajansı WAM, ülkede alkol kullanmanın ve evlilik dışı birlikteliğin suç kapsamından çıkacağı ifade edildi. Söz konusu değişikliklerin ülkenin ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. 

İSRAİLLİ TURİSTLERİN SERBESTÇE HAREKET ETMESİ HEDEFLENİYOR

Karar, BAE ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için yapılan ve İsrailli turist akını ve yatırım getirmesi beklenen tarihi bir anlaşmanın ardından geldi. Reform olarak nitelendirilen lkede alkol kullanmanın ve evlilik dışı birlikteliğin suç kapsamında çıkması, İsrailli turistlerin suç kapsamı dışında tutulmasının önünün açılacağı ifade edildi.Öte yandan, İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Oregon: ABD'de eroin ve kokain gibi ağır uyuşturucuları bulundurmayı suç olmaktan çıkaran ilk eyalet
Oregon: ABD'de eroin ve kokain gibi ağır uyuşturucuları bulundurmayı suç olmaktan çıkaran ilk eyalet
Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı
Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı
Fransız milletvekili, Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi
Fransız milletvekili, Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Mesut Yılmaz Kamala Harris Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Timur Selçuk Hande Ataizi İkbal Gürpınar
Spor Falcao Samatta Tamer Tuna Ozan Tufan Okan Buruk
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE'de alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 14:34:25. #1.14#
title