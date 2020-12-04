- BAE'de 8,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

- BAE'de 8,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde, 8.5 ayın ardından ilk cuma namazı kılındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde, 8.5 ayın ardından ilk cuma namazı kılındı. Covid-19 tedbirleri kapsamında seccadelerini yanlarında getiren ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde saf tutan vatandaşlar, cuma namazını eda etti. BAE yetkilileri, 24 Kasım'da yaptıkları açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde 4 Aralık'tan itibaren cuma namazları yeniden kılınacağını duyurmuştu. BAE Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık'tan itibaren cuma namazı için camilerin açılacağı, cuma namazının Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere göre kılınacağı belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR