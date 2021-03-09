BAE'de 7 ülkenin katıldığı "Çöl Bayrağı" tatbikatı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAE'de 7 ülkenin katıldığı "Çöl Bayrağı" tatbikatı başladı

09.03.2021 01:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 01:36
BAE'de 7 ülkenin katıldığı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) el-Dafra Hava Üssü'nde, 7 ülkenin katılımıyla "Çöl Bayrağı" tatbikatının başladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) el-Dafra Hava Üssü'nde, 7 ülkenin katılımıyla "Çöl Bayrağı" tatbikatının başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin katıldığı "Çöl Bayrağı 2021 manevraları", BAE'nin el-Dafra Hava Üssü'nde başladı.

Hangi ülkelerin katıldığına ilişkin bilgi verilmeyen tatbikatın, 25 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Üç aşamalı olacak tatbikatta planlama, hava eğitim uçuşları, saldırı ve karşı savunma operasyonlarına dair çeşitli savaş senaryolarının simülasyonları üzerinde eğitimler yapılacak.

Bahreyn haber ajansı ise tatbikata Bahreyn, Suudi Arabistan, ABD, Fransa, Hindistan ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden katılımın gerçekleştirildiğini duyurdu.

BAE ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Cahit Özkan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Mehmet Usta Ferhan Şensoy Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE'de 7 ülkenin katıldığı "Çöl Bayrağı" tatbikatı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 01:40:00. #1.14#
title