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BAE'de, 38 kişi ve 15 şirket terör listesine alındı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
BAE'de, 38 kişi ve 15 şirket terör listesine alındı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri, 38 kişi ile 15 şirketi ülkenin terör listesine aldı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri, 38 kişi ile 15 şirketi ülkenin terör listesine aldı.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Bakanlar Kurulu, ülkede terörizmi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı listeye 1'i Suudlu, 5'i İranlı olmak üzere 38 kişi ile 15 şirketin dahil edilmesi yönünde karar çıkardı.

Kararda, tüm denetim makamları, teknik, mali ve ticari bağlantıları olan tüm birey ve kurumları takip etme ve gerekli tedbirleri almaya çağrıldı.

Listede BAE'den 4, Lübnan ve Irak'tan 2'şer, Yemen'den 8, Suriye'den 4, İran'dan 5, Nijerya'dan 6, Saint Kitts ve Nevis, İngiltere, Rusya, Ürdün, Hindistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'dan ise 1'er kişinin yer aldığı ifade edildi.

Listeye alınan 15 şirketin bağlı olduğu ülkelerle ilgili bilgi verilmedi.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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