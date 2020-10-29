BAE'de 24 saatte bin 312 korona virüs vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

BAE'de 24 saatte bin 312 korona virüs vakası kaydedildi

29.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:35
BAE'de 24 saatte bin 312 korona virüs vakası kaydedildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) korona virüs vakaları artmaya devam ederken, son 24 saatte yeni bin 312 korona virüs vakası kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) korona virüs vakaları artmaya devam ederken, son 24 saatte yeni bin 312 korona virüs vakası kaydedildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü hızla dünyaya yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 24 saat içerisinde 3 kişi koronadan hayatını kaybederken bin 312 yeni korona virüsü vakası doğrulandı. Ülke genelinde toplam korona vaka sayısı 130 bin 336'ya, can kaybı 488'e yükseldi. BAE Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte ülkede 130 bin 573 korona virüs testi gerçekleştirildi.

BAE Sağlık ve Önleme Bakanlığı (MoHAP), yeni tespit edilen vakalar çeşitli milletlerden olduklarını ve gerekli tedavi almak için hastanede kaldıklarını açıkladı. MoHAP, bin 500 kişi tamamen koronadan iyileşirken toplam korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 126 bin 147'ye ulaştığını da duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Hande Erçel Şevket Çoruh Eser Yenenler
Spor Babel Ali Koç Burak Yılmaz Eddie Newton Arda Kardeşler
Daha Fazla Avrupa Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE'de 24 saatte bin 312 korona virüs vakası kaydedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 17:36:39. #1.14#
title