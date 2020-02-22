BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Haberler » Güncel » BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi - Haber

BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 13'e çıktı.

22.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:42
BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

ABU 'nde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 13'e çıktı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İranlı 70 yaşındaki bir erkek ile 64 yaşındaki eşinde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı 13'e yükselirken, bunların 3'ü tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

BAE'de ilk Kovid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir ailenin fertlerinde görülmüştü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler