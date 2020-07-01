- BAE'de 106 gün sonra camiler açıldı
- BAE'de 106 gün sonra camiler açıldı Korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında 106 gündür ibadete kapatılan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki camiler, tekrar toplu ibadete açıldı.
01.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:25
- BAE'de 106 gün sonra camiler açıldı
ABU DABİ - Korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında 106 gündür ibadete kapatılan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki camiler, tekrar toplu ibadete açıldı.
Korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında 106 gündür ibadete kapatılan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki camiler, tekrar toplu ibadete açıldı. Cuma namazı dışında tüm namazlar için bugün açılan camilerde ilk namaz kılındı. Camilere gelen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak ilk namazını kıldı.
Öte yandan BAE'de bugüne kadar korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 315'e, toplam vaka sayısı 48 bin 667'ye ulaştı.
Kaynak: İHA