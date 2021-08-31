BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Nahyan'ın ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğünü duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Nahyan'ın ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğünü duyurdu

BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Nahyan'ın ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğünü duyurdu
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını bildirdi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Erdoğan ve Nahyan'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları kaydedildi.

Erdoğan ve Nahyan'ın ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAE, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Nahyan'ın ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğünü duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 01:07:14. #1.14#

title