Bae Büyükelçiliğinin Bulunduğu Sokağın İsmi 'Fahrettin Paşa' Olacak

BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi 'Fahrettin Paşa' olacak



ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyükelçilik binasının bulunduğu sokağa 'Fahrettin Paşa' ismini verecek.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in, Fahrettin Paşa ile ilgili paylaşımları sonrası harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın isminin değiştirilmesine karar verdi.

Çankaya'daki BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613. Sokak, Fahrettin Paşa Sokak olarak değiştirilecek.