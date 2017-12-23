BAE Büyükelçiliğinin Bulunduğu Sokağın İsmi, Fahrettin Paşa Sokağı Oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk toplantısında alınacak kararın ardından, BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilecek.

SOKAĞIN İSMİ DEĞİŞİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in, Fahrettin Paşa ile ilgili paylaşımları sonrası harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın isminin değiştirilmesine karar verdi.

Çankaya'daki BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613. Sokak, Fahrettin Paşa Sokak olarak değiştirilecek.



İLK TOPLANTIDA KARAR ALINACAK

Sokağın ismi, gerçekleştirilecek ilk Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla değiştirilecek. Meclis kararının ardından "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelası, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa asılacak.

NE OLMUŞTU?

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.