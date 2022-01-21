BAE, BM'ye Husilere karşı net tutum sergilemesi çağrısında bulundu

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Birleşmiş Milletler'i (BM), "Husilerin Yemen, bölge ülkeleri ve uluslararası deniz seyrüseferini hedef alan terör faaliyetlerine karşı net bir tutum sergilemeye" çağırdı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Birleşmiş Milletler'i (BM), "Husilerin Yemen, bölge ülkeleri ve uluslararası deniz seyrüseferini hedef alan terör faaliyetlerine karşı net bir tutum sergilemeye" çağırdı.

BAE resmi haber ajansının haberine göre, Gargaş ile BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg dün akşam telefonda görüştü.

Gargaş, görüşmede, "ülkesinin topraklarını, vatandaşlarını ve egemenliğini korumasının yasal hakkı olduğunu ve bu hakkı kendisini savunmak ve Husilerin terör eylemlerini önlemek için kullanacağını" söyledi.

Husilerin krize siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik tüm ateşkes çağrılarını reddettiğini kaydeden Gargaş, "Husiler Hudeyde Limanı'nı bir korsan limanına çevirdi." ifadesini kullandı.

Gargaş, BM'ye "Husilerin Yemen, bölge ülkeleri ve uluslararası deniz seyrüseferini hedef alan terör faaliyetlerine karşı net bir tutum sergilemesi" çağrısında bulundu.

Husilerin Abu Dabi saldırısı

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada BAE'ye yönelik saldırılardan "Yemen Kasırgası Operasyonu" şeklinde söz ederek, saldırıda İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ile SİHA kullandıklarını söylemişti.