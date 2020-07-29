BAE basını Ürdün'deki Öğretmenler Sendikası krizini sevinçle karşıladı
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BAE basını Ürdün'deki Öğretmenler Sendikası krizini sevinçle karşıladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyası, Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile bağlantılı olduğunu düşündüğü Öğretmenler Sendikasının çalışmalarının durdurulması ve merkezinin 2 yıl süreyle kapatılması kararını memnuniyetle karşıladı.

BAE basını Ürdün'deki Öğretmenler Sendikası krizini sevinçle karşıladı
29.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:04

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyası, Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile bağlantılı olduğunu düşündüğü Öğretmenler Sendikasının çalışmalarının durdurulması ve merkezinin 2 yıl süreyle kapatılması kararını memnuniyetle karşıladı.

BAE medyası ve bu ülkeye yakın basında yer alan haberlerde, Öğretmenler Sendikası Başkan Vekili Nasır Nevasıra'nın İhvan'dan olması nedeniyle Sendika ile hareket arasında bağlantı kurularak, söz konusu adımın Ürdün İhvanı'nı bitirmek için atıldığı yorumları yapıldı.

Konuyla ilgili ilk habere yer veren Dubai merkezli Arapça Independent gazetesi, Amman Başsavcısı Hasan Abdellat'ın kararından duyduğu sevinci ifade ederken Sendikaya saldırdı.

Gazetenin haberinde söz konusu adımın, temmuz ayının ortalarında medyada çıkan "İhvan'ın yargı kararıyla feshedildiği" haberlerinin devamı niteliğinde olduğu ve Ürdün yönetiminin "İhvan'ın tırnaklarını sökme hamlesini tamamlama amacı" taşıdığı ifadeleri kullanıldı.

Başsavcı'nın kararından bu yana yoğun bir şekilde Sendika aleyhtarı yayın yapan Abu Dabi merkezli Sky News Arapça kanalı, konuyla alakalı tüm haberlerini yolsuzluk üzerinden kurgulamaya başladı.

BAE'den yayın yapan El-Ayn El-İhbariye internet haber sitesi de Sendikanın Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu ve yolsuzluk yaptığına dair iddialar ve analizler yayımladı.

Ürdün'deki sosyal medya kullanıcıları ise BAE medyasında çıkan bu haberlere tepki göstererek, binlerce öğretmeni temsil eden Sendika ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı arasında bağ olmadığını belirten paylaşımlar yaptı.

Sendikanın yaklaşık 140 bin üyesi var

BAE medyasında yazılanın tersine Nevasıra'nın İhvan üyesi olması, Sendikanın, hareketin planlarını uyguladığı anlamına gelmiyor.

Ürdün'de 2011'de kurulan Öğretmenler Sendikasının yaklaşık 140 bin üyesi var. Sendika yönetimindeki 13 kişinin de farklı yönelimleri bulunuyor.

Sendika içinde 2019'da yapılan seçimlerin ardından başkan seçilen Ahmed el-Hacaya da İhvan'a mensup değildi.

Hacaya'nın geçen yıl ağustos ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yardımcısı Nevasıra, Başkan Vekili olarak göreve başladı.

Tüm bu verilerden yola çıkan gözlemciler, Müslüman Kardeşler'in BAE yönetimi için artık bir "kabusa" dönüştüğünü, İhvan'ı, "kendilerini ve müttefiklerini yönetimden düşürebilecek bir güç" olarak gördüklerini ifade ediyor.

Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ürdün hükümeti, nisan ortalarında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Ürdünlü öğretmenler, 22 Temmuz'da, hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriden birkaç gün sonra Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, 25 Temmuz'da Sendikanın çalışmalarının durdurulmasına, Sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılmasına ve Yönetim Kurulundan 13 üyenin bir hafta gözaltına alınmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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