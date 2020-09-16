O anlaşmaya karşı tepkiler sürüyor İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşması Londra, Tunus ve Gazze'de protesto edildi.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşması Londra, Tunus ve Gazze'de protesto edildi.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanmasının ardından farklı ülkelerde protesto gösterileri düzenlendi. Londra ve Tunus'ta anlaşmayı kınamak için binlerce kişi Filistin bayrakları açarak sokaklara döküldü.

GAZZE'DEN TEPKİ

Filistin'in Gazze kentinde normalleşme anlaşması protesto edildi. Filistinliler böyle bir anlaşmanın durumu daha kötüleştireceğini ve barışı sağlamayacağını söyledi. Protestocular, anlaşmayı Araplara ve Filistinlilere bir ihanet olarak tanımladı. Göstericiler, ellerinde anlaşmayı kınayan pankartlar taşıdı. Pankartlarda "Filistin satılık değil", "rezalet anlaşması" normalleşmeye hayır" gibi ifadeler yer aldı.

LONDRA'DA BAHREYN BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE GÖSTERİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da protestocular Bahreyn büyükelçiliği önünde gösteri yaparak İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararını reddettiler. Protestolara Filistinli, Bahreynli kişiler dahil olmak üzere farklı uyruklu vatandaşlar da katıldı. Protestocular hem Bahreyn hem BAE liderlerini ağır eleştirdi.

TUNUS'TA GÖSTERİLER

İsrail ile BAE-Bahreyn normalleşmesine karşı Tunus'un başkentinde düzinelerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi. Protestocular, "Filistin'i bedava sattılar" "Normalleşmeye hayır" normalleşme Filistin milletinin şerefine bir bıçak" sloganları atarak Filistin'in bağımsızlığı ve halkının özgürlüğü çağrısında bulundu.

Öte yandan, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif El-Zayani ve anlaşmaya öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına imza atılmış . Böylece İsrail, BAE ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmek için attığı adımları "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) olarak adlandırılan anlaşma ile Beyaz Saray'da resmiyete dökmüş oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA