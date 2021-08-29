BAE, aşılanma şartıyla ülkeye giriş kapılarını tüm turistlere açacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAE, aşılanma şartıyla ülkeye giriş kapılarını tüm turistlere açacak

BAE, aşılanma şartıyla ülkeye giriş kapılarını tüm turistlere açacak
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye girişi yasaklanan ziyaretçilere aşı olmaları halinde yeniden kapılarını açacaklarını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye girişi yasaklanan ziyaretçilere aşı olmaları halinde yeniden kapılarını açacaklarını duyurdu.

Kriz ve Acil Durumdan sorumlu BAE Ulusal Otorite, ülkeye vize ile giriş yapmak isteyen turistler hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve kamu sağlığının çıkarları için, BAE'ye seyahat etmek isteyen turistlere aşılı olmaları halinde vize verileceği belirtilen açıklamada, seyahat etmek isteyenlere Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan herhangi bir aşıyı yapmış olması şartı konuldu.

Açıklamada kararın 30 Ağustos itibarıyla geçerliği olduğu kaydedildi.

BAE, mayıs ayında, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Uganda ve Nijerya'ya tüm uçak seferlerini durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Mahalle sakinleri hüngür hüngür ağladı! Yavru köpekleri önce zehirleyip sonra yakmışlar
Mahalle sakinleri hüngür hüngür ağladı! Yavru köpekleri önce zehirleyip sonra yakmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Alişan Sibel Can Neşet Ertaş Metin Çekmez
Spor Ali Koç Ozan Tufan Salih Uçan Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAE, aşılanma şartıyla ülkeye giriş kapılarını tüm turistlere açacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 11:26:59. #1.14#

title