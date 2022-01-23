BAE: Arap Birliğinde Husilerin terör örgütü ilan edilmesi için konsensüs var

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Yemen'de hükümet karşıtı silahlı grup Husilerin "terör örgütü" ilan edilmesi için Arap Birliğine sunulan karar tasarısı üzerinde konsensüs olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Yemen'de hükümet karşıtı silahlı grup Husilerin "terör örgütü" ilan edilmesi için Arap Birliğine sunulan karar tasarısı üzerinde konsensüs olduğunu açıkladı.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karar tasarısıyla ilgili hiçbir Arap ülkesinin çekincesi olmadığını kaydetti.

Bu kararın BAE diplomasisinin başarısını yansıttığını ifade eden Gargaş, Husilere karşı alınan karara Arap ülkelerinin destekleyici duruşuna övgüde bulundu.

Arap Birliği, Husilerin BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye düzenlediği son saldırıları kınamak üzere bugün daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır temsilcileri de BAE'yi destekleyen açıklamalarda bulundu.

Oturum Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınamak amacıyla BAE'nin talebi üzerine yapıldı.

Husilerin Abu Dabi saldırısı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Dubai ve Abu Dabi havaalanları ile Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisini, İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.