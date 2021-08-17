BAE: Afganistan'daki gelişmeleri yakından izliyoruz
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BAE: Afganistan'daki gelişmeleri yakından izliyoruz

BAE: Afganistan'daki gelişmeleri yakından izliyoruz
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan'da meydana gelen gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan'da meydana gelen gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'a hakim olma sürecine ilişkin Abu Dabi'nin tutumunu yansıtan yazılı açıklama yayımladı.

Taliban ifadesine yer verilmeyen açıklamada, BAE'nin kardeş Afganistan'daki son gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanarak, ülkenin güvenlik ve istikrara kavuşması temennisinde bulunuldu.

BAE açıklamasında ayrıca, Afganistan halkının taleplerini karşılamak için ülkedeki taraflara yoğun çaba sarf etme çağrısı yaptı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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