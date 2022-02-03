BAE, Abu Dabi açıklarında iki trilyon fit küp doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu - Haberler
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BAE, Abu Dabi açıklarında iki trilyon fit küp doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu

AA, Safiye Karabacak - Güncel
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BAE, Abu Dabi açıklarında iki trilyon fit küp doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kenti açıklarında 1,5-2 trilyon standart fit küp doğal gaz rezervi keşfedildiği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kenti açıklarında 1,5-2 trilyon standart fit küp doğal gaz rezervi keşfedildiği açıklandı.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketinden (ADNOC) yapılan yazılı açıklamada, ikinci deniz imtiyaz alanında bulunan keşif kuyusundan elde edilen ilk sonuçların bu doğrultuda olduğu belirtildi.

Bunun, 2019 yılında yeni alanlarda arama yapılmasına müsaade etmek üzere Abu Dabi tarafından başlatılan ihalenin ilk turu çerçevesinde verilen açık deniz imtiyaz alanlarındaki ilk keşif olduğu aktarılan açıklamada, ikinci deniz imtiyaz bölgesinin, Abu Dabi'nin kuzeybatısında 4 bin 33 kilometrekarelik bir alanı kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, derin kaynakların bulunması yönündeki sondaj çalışmalarının ve deniz imtiyaz alanlarındaki umut verici potansiyelin ortaya çıkarılmaya devam edeceği kaydedildi.

İmtiyaz, 2019 yılında İtalyan enerji şirketi Eni liderliğindeki bir konsorsiyuma verilmişti. Konsorsiyumda Tayland petrol şirketi PTTEP de bulunuyor.

AA / Safiye Karabacak - Güncel

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