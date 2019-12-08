BAE-ABD ortak askeri tatbikatı Abu Dabi'de başladı
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BAE-ABD ortak askeri tatbikatı Abu Dabi'de başladı

ABU Birleşik Arap Emirikleri (BAE) ile ABD arasındaki "Demir Birliği 12" adlı ortak askeri tatbikat başladı.

08.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:30
BAE-ABD ortak askeri tatbikatı Abu Dabi'de başladı

ABU Birleşik Arap Emirikleri (BAE) ile ABD arasındaki "Demir Birliği 12" adlı ortak askeri tatbikat başladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, "Demir Birliği 12" tatbikatı, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı General Salih Muhammed Salih el-Amiri ile ABD ordusu Merkez Komutanlığı'nda görevli Korgeneral Terry Ferrell'in katılımıyla başkent 'de başladı.

Tatbikatla, tarafların verimliliği ve savaş hazırlığını artırmanın yanı sıra ikili ilişkileri güçlendirmenin hedeflendiği belirtildi.

Haberde, tatbikatın birkaç hafta süreceği belirtildi.

İki ülke 2018'de de "Demir Birliği 6" adlı bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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