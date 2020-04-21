SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› BAE, 7 milyar dolarlık tahvil ihraç etti - Ekonomi
Birleşik Arap Emirlikleri, Opec, Ekonomi

BAE, 7 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları dolayısıyla ortaya çıkan durumla mücadele etmek için 7 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

21.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:02
BAE, 7 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları dolayısıyla ortaya çıkan durumla mücadele etmek için 7 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 aşamada gerçekleştirilen tahvil ihracına 6 kattan fazla talep geldi.

İlk aşamada 5 yıl vadeli tahvil karşılığı 2 milyar dolarlık, ikinci aşamada 10 yıl vadeli tahvil karşılığı 2 milyar dolarlık ve üçüncü aşamada da 30 yıl vadeli tahvil karşılığı 3 milyar dolarlık satış yapıldı.

Körfez İşbirliği Konseyinde (KİK) en büyük devlet fonuna sahip olan BAE, düşük petrol fiyatlarının üstesinden gelmeye çalışan Körfez ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve Katar'dan sonraki en büyük üçüncü tahvil satışını yapmış oldu.

Uluslararası Para Fonuna göre, KİK ülkelerinin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 küçülmesi bekleniyor.

Dünya genelinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ederken, küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Ancak OPEC+ adıyla bilinen gruba üye 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine ve petrol stoklarının artmasına yol açarken, stok kapasitesi yetersizliği nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı Ekonomi
Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Ekonomi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı Ekonomi
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum
Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak Ekonomi
Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak Ekonomi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi...
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Ali Koç Fatih Terim Shane Larkin Abdullah Avcı Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: BAE, 7 milyar dolarlık tahvil ihraç etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 15:58:13. #1.15#
title