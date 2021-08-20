BAE, 5 bin Afganı geçici olarak kabul edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAE, 5 bin Afganı geçici olarak kabul edecek

BAE, 5 bin Afganı geçici olarak kabul edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan'dan tahliye edilecek 5 bin Afganı geçici olarak kabul edeceğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan'dan tahliye edilecek 5 bin Afganı geçici olarak kabul edeceğini duyurdu.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin talebi üzerine BAE'nin, başka ülkelere gitmeden önce geçici olarak 5 bin Afgan'a ev sahipliği yapacağı bildirildi. Bakanlık, tahliye edilecek Afgan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ABD uçaklarıyla başkent Kabil'den BAE'ye getirileceğini belirtti. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı
Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin veya ana muhalefetin yanındaki muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin veya ana muhalefetin yanındaki muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cimilli İbo Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAE, 5 bin Afganı geçici olarak kabul edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 23:17:35. #1.14#

title