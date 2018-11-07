Badou Ndiaye: Schalke Bizden İyi Bir Takım Değil
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Schalke maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Ndiaye, "Schalke bizden iyi bir takım değil ama maçın başında yenilen gol moralimizi bozdu." dedi.
Galatasaray'ın Schalke'ye deplasmanda yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Badou Ndiaye açıklamalarda bulundu. Schalke mağlubiyetiyle ilgili konuşan Badou Ndiaye, "Almanya'ya galibiyet için gelmiştik. Schalke bizden iyi bir takım değil ama maçın başında yenilen gol moralimizi bozdu." dedi.
"ÇOK SİNİR BOZUCU BİR DURUM"
Üzgün olduklarını belirten Badou Ndiaye, "Çok üzücü, çok sinir bozucu bir durum. Dediğim gibi Schalke, bizden iyi takım değil. Kazanmak için geldik ama puansız dönüyoruz, üzgünüz." diye konuştu.
YORUMLAR (22)
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Ya birak bu isleri daha iyi takimsak göya niye kazanamiyoruzCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kuslar cikmis piyasaya hava da guzel ucuyorlar bakin dalganiza en azindan sampiyonlar liginde sizin gibi ligden dusmeye oynamoyorlar yada sahasinda adi duyulmamistan 3 tane yemiyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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akhisar schalkeden daha iyi bir takım. . akhisar 3-0 yendi schalke 2-0 mallllllllCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Açıklamaya bak yok siz iyi takımsınız komik oğlan beter olun rezillerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ndiaye dogru soyluyo ıyı degıl cok daha ıyı takımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır