Badou Ndiaye: Schalke Bizden İyi Bir Takım Değil

Galatasaray'ın Schalke'ye deplasmanda yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Badou Ndiaye açıklamalarda bulundu. Schalke mağlubiyetiyle ilgili konuşan Badou Ndiaye, "Almanya'ya galibiyet için gelmiştik. Schalke bizden iyi bir takım değil ama maçın başında yenilen gol moralimizi bozdu." dedi.

"ÇOK SİNİR BOZUCU BİR DURUM"

Üzgün olduklarını belirten Badou Ndiaye, "Çok üzücü, çok sinir bozucu bir durum. Dediğim gibi Schalke, bizden iyi takım değil. Kazanmak için geldik ama puansız dönüyoruz, üzgünüz." diye konuştu.